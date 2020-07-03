Томичей предупреждают о ремонте Степановского железнодорожного переезда

3 Июль 2020 2020-07-03T14:47:14+03:00

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Подрядчик ОАО «РЖД» в выходные приступает к капитальному ремонту железнодорожного переезда на 79-м км станции Томск-I («Степановский»). Работы будут организованы по выходным в течение двух недель. За это время здесь заменят настилы, благоустроят подходы к путям и пешеходное пространство по ул. Шевченко. Выполненные работы обеспечат безопасность томичей вблизи железной дороги, сообщает мэрия областного центра.

На период проведения работ томичей предупреждают о временном ограничении движения транспорта на Степановском железнодорожном переезде. Частично проезд автомобилей здесь будет ограничен с 22 часов 3 июля до полуночи 4 июля, с 6 до 8 часов 4 июля, с 10 часов 4 июля до полуночи 5 июля, с 6 до 8 часов 5 июля.

Полное закрытие переезда для движения транспорта будет организовано с полуночи до 6 часов 4 июля и в такой же период 5 июля.

Также будет закрыто движение для поездов в ночное время в течение 4-х часов.

Кроме того, в этом году работы по ямочному ремонту асфальтового покрытия железнодорожных переездов будут проведены на 78-м км станции Томск-I в районе ул. Мокрушина, на 7-м км по ул. Бердской. Ямочный ремонт асфальтового покрытия на подходах к переезду уже выполнен по ул. Витимской.

Томичей просят заранее планировать маршруты своего движения.

ИСТОЧНИК KP.RU