Томские студенты и молодые ученые обошли МГУ по количеству наград Российской академии наук

3 Июль 2020 2020-07-03T09:53:44+03:00

Томск известен на всю страну достижениями своих вузов. Фото: из открытых источников

Наряду с престижными медалями они получат и денежные премии

Изменить размер текста: A A

Российская академия наук присудила медали и премии молодым ученым и студентам томских университетов. По итогам конкурса 2019 года медалей удостоены студенты и аспиранты ТГУ, СИБГМУ и Томского научно-исследовательского медицинского центра РАН, — сообщила в пятницу пресс-служба администрации Томской области.

В частности, студенты НИ ТГУ Дарья Кузьмина, Мария Дунаевская, Александр Ткач и Мария Новикова удостоены почетных наград за исследования по биологии, истории, философии, социологии, психологии и права. Медали РАН в области медицины удостоена аспирантка Биологического института НИ ТГУ и сотрудник ТНИМЦ Марина Ибрагимова за цикл работ, направленных на поиск путей повышения эффективности лечения онкобольных. Студент лечебного факультета СибГМУ Захид Гасымов получил награду за научный труд в сфере нейротехнологий.

По числу наград Российской академии наук молодые томские исследователи обошли в этом году даже МГУ и стали лидерами в стране. Отметим, что в прошлом году Томск был на втором месте.

Отметим, что наряду с престижной наградой медалисты РАН получат премию: студенты – в размере 25 тысяч рублей, молодые ученые – 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU