2020-07-03T09:53:44+03:00
Общество

Томские студенты и молодые ученые обошли МГУ по количеству наград Российской академии наук

Наряду с престижными медалями они получат и денежные премии
Алина Пермякова
Поделиться:
Томск известен на всю страну достижениями своих вузов.Томск известен на всю страну достижениями своих вузов.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Российская академия наук присудила медали и премии молодым ученым и студентам томских университетов. По итогам конкурса 2019 года медалей удостоены студенты и аспиранты ТГУ, СИБГМУ и Томского научно-исследовательского медицинского центра РАН, — сообщила в пятницу пресс-служба администрации Томской области.

В частности, студенты НИ ТГУ Дарья Кузьмина, Мария Дунаевская, Александр Ткач и Мария Новикова удостоены почетных наград за исследования по биологии, истории, философии, социологии, психологии и права. Медали РАН в области медицины удостоена аспирантка Биологического института НИ ТГУ и сотрудник ТНИМЦ Марина Ибрагимова за цикл работ, направленных на поиск путей повышения эффективности лечения онкобольных. Студент лечебного факультета СибГМУ Захид Гасымов получил награду за научный труд в сфере нейротехнологий.

По числу наград Российской академии наук молодые томские исследователи обошли в этом году даже МГУ и стали лидерами в стране. Отметим, что в прошлом году Томск был на втором месте.

Отметим, что наряду с престижной наградой медалисты РАН получат премию: студенты – в размере 25 тысяч рублей, молодые ученые – 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водитель грузовика в Томске сбил нескольких пешеходов, погиб 18–летний юноша
Томские студенты и молодые ученые обошли МГУ по количеству наград Российской академии наук
На благо общества: осужденные колоний за лето благоустроят 16 скверов в Томске
Томским аграриям компенсируют из федеральной казны треть расходов на подготовку кадров
Томские власти обещают вернуть «Красным казармам» их исторический облик
Коронавирус в Северске: число заболевших продолжает быстро расти
При пожаре на конном стадионе в Томске сгорели жеребенок, конь и пони
Коммунальщики работали ночью, чтобы устранить последствия вчерашнего «шторма» в Томске
Томским предпринимателям, пострадавшим от пандемии, компенсируют услуги ЖКХ на сумму до 450 тыс. рублей
Томску присвоено почетное звание «Город трудовой доблести»
На севере Томской области местную жительницу оштрафовали на 2 тысячи рублей за смс-сообщение
В Томске строители обустраивают тротуары и пешеходные пространства
В администрации Томской области обсудили обязательную маркировку товаров
За поправки в Конституцию отдали голоса более 223 тыс. жителей Томской области
Сводный городской студенческий отряд Томска приступил к работе
С 1 июля поезд Томск – Анапа снова двинулся в путь
В Томском районе возбуждено уголовное дело по факту хищения древесины
Резидент северской ТОР в Томской области будет выпускать диоксид титана
Ежедневно в Томской области проводится более 3 600 исследований на COVID-19
На севере Томской области полицейские задержали подозреваемого в краже женской сумки с деньгами
Коронавирус унес жизни еще троих жителей Томской области
Коронавирус в Томске: еще 57 жителей области заразились COVID-19
Проект строительства автодороги Томск - Тайга одобрен государственной экспертизой
Строители возводят последний этаж хирургического корпуса онкодиспансера в Томске
24-летний водитель катал подружек по ночному Томску и врезался в столб
Во всех почтовых отделениях Томской области теперь можно купить полис ОСАГО
В Томской области завели уголовное дело из-за фальшивого протокола собрания жильцов
Когда горят бутылки: в Томске случился пожар в магазине напитков на розлив