Томским предпринимателям, пострадавшим от пандемии, компенсируют услуги ЖКХ на сумму до 450 тыс. рублей

3 Июль 2020 2020-07-03T05:56:33+03:00

Владельцы фитнес-залов тоже могут претендовать на компенсацию услуг ЖКХ. Фото: из открытых источников

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Администрация Томской области утвердила изменения в условия предоставления компенсации за коммунальные услуги предпринимателям из наиболее пострадавших в пандемию отраслей, чья деятельность была временно приостановлена.- Максимальный объем компенсации увеличен с 300 тыс. рублей до 450 тыс. рублей, -сообщает пресс-служба региональной администрации.

Итоговый перечень основных видов деятельности субъектов малого и среднего бизнеса, которым компенсируются расходы на коммунальные услуги, был расширен.

- В него включены предприятия сферы услуг, приостановившие работу в период самоизоляции. Это кинотеатры, гостиницы, заведения общепита, фитнес-клубы, культурно-развлекательные центры, - говорится в сообщении.

Также подать заявку на компенсацию теперь могут малые и средние предприятия, осуществляющие физкультурно-оздоровительную деятельность (код ОКВЭД 96.04, за исключением услуг бань).

Увеличен и период предоставления субсидии: предпринимателям компенсируют коммунальные платежи за период с 1 апреля по 31 июля. Отмечается, что компенсация предоставляется только при условии сохранения предпринимателем до 1 августа того же количества сотрудников, что в апреле.

Указанные изменения вступят в силу в ближайшее время. Подать заявку на компенсацию ЖКУ можно через центр «Мой бизнес» или Цифровую платформу развития Томской области.

Также для компенсации расходов за ЖКУ предприниматели могут воспользоваться займом Фонда микрофинансирования Томской области на сумму до 300 тыс. рублей без залога и поручителей по льготной ставке и с возможностью отсрочки уплаты основного долга до шести месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU