На севере Томской области местную жительницу оштрафовали на 2 тысячи рублей за смс-сообщение
Прокуратура г. Стрежевого провела проверку по обращению местной жительницы об оскорблении, сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что в апреле и мае 2020 года бывшая подруга заявительницы, будучи недовольной ее поведением после произошедшей ссоры, написала женщине смс-сообщения, содержавшие грубую нецензурную брань в ее адрес.
По итогам проверки прокуратура города возбудила два дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.61 КоАП РФ (оскорбление).
Решениями мировых судей виновной назначено наказание в виде административных штрафов на общую сумму 2 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU