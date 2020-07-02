2020-07-02T14:24:47+03:00
Общество

На севере Томской области местную жительницу оштрафовали на 2 тысячи рублей за смс-сообщение

Послания бывшей подруги содержали ругательства
ИГОРЬ ТЮРИН
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Будь острожнее в смс-общении!Будь острожнее в смс-общении!Фото: из открытых источников
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Прокуратура г. Стрежевого провела проверку по обращению местной жительницы об оскорблении, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в апреле и мае 2020 года бывшая подруга заявительницы, будучи недовольной ее поведением после произошедшей ссоры, написала женщине смс-сообщения, содержавшие грубую нецензурную брань в ее адрес.

По итогам проверки прокуратура города возбудила два дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.61 КоАП РФ (оскорбление).

Решениями мировых судей виновной назначено наказание в виде административных штрафов на общую сумму 2 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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