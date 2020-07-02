2020-07-02T14:03:44+03:00
Общество

В Томске строители обустраивают тротуары и пешеходные пространства

Работы проходят в рамках двух национальных проектов
ИГОРЬ ТЮРИН
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В Томске продолжается большой ремонтВ Томске продолжается большой ремонтФото: из открытых источников
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Строительные бригады работают в рамках двух национальных проектов – «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Они благоустраивают общественные территории и тротуары во всех районах города, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, на пересечении проспектов Ленина и Кирова продолжается третий этап благоустройства бульвара. Подрядчики зашли на объект неделю назад. Сегодня здесь завершен демонтаж. Подрядчики приступили к обустройству лестницы, уже уложен первый ряд ступеней. Для безопасности горожан провели работы по укреплению склонов с помощью армирования и заливки бетонной смеси.

Проектом предусмотрено озеленение пространства, строительство комфортной пешеходной зоны, в том числе, с пандусом для маломобильных томичей, капитальный ремонт лестничного спуска с заменой декоративного мощения. При этом, существующие гранитные ступени лестницы и бордюры будут отшлифованы и уложены повторно. Украшением территории станет «живая» изгородь из 250 кустов. Завершить работы подрядчик обязан до конца августа.

При проектировании были учтены требования ГОСТа, касающиеся удобства маломобильных людей. Томичи с особыми потребностями оценили концепцию благоустройства еще на этапе проектирования, предложив обустроить вместо подъемника протяженный пандус. Это позволит обеспечить безопасность участников дорожного движения, в частности, передвигающихся на колясках и не имеющих возможности подняться на склон по лестнице.

В это же время в областном центре продолжается ремонт тротуаров. До конца благоустроительного сезона в порядок будут приведены почти 40 тыс. «квадратов» в пешеходных зонах. Сегодня работы ведут на участках ул. Пролетарской, Пушкина, Косарева, Елизаровых и Трудовой. Накануне декоративная плитка была уложена на 235 кв. м, на 80 «квадратах» восстановили газон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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