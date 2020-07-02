Сводный городской студенческий отряд Томска приступил к работе

2 Июль 2020 2020-07-02T13:03:52+03:00

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С сегодняшнего дня бойцы городского ССО приступили к работе, они будут трудиться по 28 августа включительно. В общей сложности на ремонтных работах, строительстве и благоустройстве в Томске этим летом будет задействовано 220 человек, в том числе, трудные подростки, стоящие на учете в КДН, сообщает пресс-служба мэрии.

40 человек привлечены к благоустройству территорий районов. Они будут убирать мусор, красить детские площадки и МАФы, помогать властям с ликвидацией несанкционированных свалок, восстанавливать плиточное покрытие и выполнять другие ремонтные работы.

Еще один студенческий отряд займется устройством и восстановлением газонов в общественных пространствах. Им предстоит вскапывать газоны, выбирать сорняки и засеивать газонную траву.

Отряд «Память» в составе 40 бойцов продолжит работу по благоустройству кладбищ, где есть воинские захоронения. В течение нескольких лет бойцы этого отряда благоустраивали территорию кладбища «Южное». В этом году они будут работать на кладбище «Томск-2» и воинских кварталах кладбища «Бактин». В задачи этого отряда входит сбор мусора, веток, окос травы, покраска памятников и надгробий, подсыпка намогильных холмов.

В связи с действующими ограничениями в этом году не был организован лагерь для бойцов ССО, где они традиционно жили все лето.

Учитывая положительный опыт по работе на объектах деревянного зодчества (в прошлом году бойцы ССО участвовали в ремонте трех исторических зданий), в 2020 году был сформирован отдельный строительный отряд в составе 17 человек для работы на объектах деревянного зодчества. Им предстоит очистить от старой краски и выкрасить заново фасады домов по ул. Карташова 32/1, Красноармейская, 74, Красноармейская, 58. Возможно, это перечень будет расширен.

Кроме того, существенно расширено строительное направление – 98 бойцов будут выполнять бетонные, штукатурные работы, укладывать плитку, выполнять электрические и сантехнические работы в здании будущего Дома молодежи на ул. Р. Люксембург, 8, на ул. Белозерская, 22, а также будут ремонтировать городские спортивные сооружения.

ИСТОЧНИК KP.RU