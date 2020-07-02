2020-07-02T12:26:14+03:00
Происшествия

В Томском районе возбуждено уголовное дело по факту хищения древесины

Государству нанесен ущерб в размере свыше 130 тыс. рублей
ИГОРЬ ТЮРИН
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Трудно будет найти следы похищенной древесиныТрудно будет найти следы похищенной древесиныФото: из открытых источников
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Томская межрайонная природоохранная прокуратура совместно Департаментом лесного хозяйства Томской области провела выездную проверку исполнения лесного законодательства при ведении рубок лесных насаждений в Томском районе, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В ходе обследования территории лесного фонда Тимирязевского лесничества установлено, что при проведении работ по очистке охранной зоны линий электропередач от зарастания лесными насаждениями сетевая организация складировала в лесу срубленную древесину общим объемом более 140 м3. Однако на момент проверки на месте рубки осталась лишь пятая часть от этого количества, остальная древесина похищена. В результате государству нанесен ущерб в размере свыше 130 тыс. рублей.

В связи с этим Томский межрайонный природоохранный прокурор направил материалы проверки в органы следствия для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража).

ИСТОЧНИК KP.RU

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