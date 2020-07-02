2020-07-02T11:37:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Ежедневно в Томской области проводится более 3 600 исследований на COVID-19

Специалисты пояснили, кому необходима лабораторная диагностика на коронавирус
Антонина Ленская
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Томские медработники в обязательном порядке проходят еженедельное ПЦР-тестированиеТомские медработники в обязательном порядке проходят еженедельное ПЦР-тестированиеФото: из открытых источников
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Каждый день в Томской области проводится более 3 600 исследований на коронавирусную инфекцию: это почти 3 000 тестов методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и 700 анализов крови методом иммуноферментного анализа (ИФА).

Замначальника областного департамента здравоохранения Сергей Дмитриев пояснил: «ПЦР-тесты (мазок из носа и горла) делаются при наличии симптомов респираторного заболевания у граждан, вернувшихся из-за рубежа, при установлении диагноза «внебольничная пневмония», а также у других заболевших, обратившихся за медицинской помощью с выраженными симптомами ОРВИ».

По его словам, у лиц, контактных с заболевшими COVID-19, мазки берутся не ранее, чем на 8-10-й день; при направлении на плановую госпитализацию – не ранее, чем за 7 дней до госпитализации, а на санаторно-курортное лечение – не позднее 48 часов до отъезда. Исследование крови на иммуноглобулин проводится пациентам по окончанию курса лечения коронавируса, а также тем, у кого заболевание протекает бессимптомно. В последнем случае исследование проводится на 8-10-й день после установления диагноза.

– Медицинские работники, имеющие риск инфицирования при профессиональной деятельности, в обязательном порядке проходят еженедельное ПЦР-тестирование и ежемесячно сдают кровь на иммуноглобулин, – уточнил замначальника облздрава.

Напомним, свои вопросы о COVID-19 можно задать по телефонам круглосуточной горячей линии департамента здравоохранения Томской области: 8 (3822) 516-616, 8-800-350-88-50 (для районов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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