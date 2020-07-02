На севере Томской области полицейские задержали подозреваемого в краже женской сумки с деньгами

2 Июль 2020 2020-07-02T11:31:04+03:00

Жадность к чужому добру до добра не доводит Фото: из открытых источников

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В дежурную часть МО МВД России «Стрежевской» обратилась местная жительница с заявлением о краже имущества. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан ранее судимый подозреваемый, 1994 года рождения, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, подозреваемый, находясь в одном из магазинов города, воспользовался тем, что за его действиями никто не наблюдает. Он похитил имущество одного из клиентов, а именно женскую сумку, в которой находились кошелек с денежными средствами в размере 15 000 рублей, наушники, зарядное устройство.

Похищенное имущество частично изъято полицейскими. Ущерб, причиненный преступными действиями, составил более 19 000 рублей. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU