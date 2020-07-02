Коронавирус унес жизни еще троих жителей Томской области

2 Июль 2020 2020-07-02T10:55:57+03:00

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Сегодня, 2 июля, стало известно, что еще три жителя Томской области скончались от новой коронавирусной инфекции. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф.

-Томская область …умерло 17 человек, - значится в сводке, опубликованной 2 июля.

По данным от 1 июля зафиксированных летальных исходов COVID- пациентов в нашем регионе значилось 14. До этого случаи смерти томичей, имевших подтвержденный коронавирус, были зафиксированы 29 мая. В ближайшее время мы ожидаем комментариев от регионального оперштаба.

Новость дополнена

Оперштаб подтвердил 3 новых случая смерти от коронавируса в Томской области

- Пациенты входили в группу риска — у всех троих была хроническая сердечная недостаточность. Кроме того, у одного пациента в анамнезе была ишемическая болезнь сердца и инфаркт, у другого — ишемия головного мозга и хроническая обструктивная болезнь легких, болезнь третьего осложнялась гипертонией и сахарным диабетом, - прокомментировал хаместитель руководителя регионального штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

ИСТОЧНИК KP.RU