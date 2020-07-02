Коронавирус в Томске: еще 57 жителей области заразились COVID-19

2 Июль 2020 2020-07-02T10:36:17+03:00

Число заболевших коронавирусом в регионе продолжает расти. Фото: из открытых источников

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Сегодня, 2 июля, в Томской области выявлено 57 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 2364 подтвержденных случая.

За последние сутки в стране выявлено 6760 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 147 пациентов скончались, 6047 выздоровели.

Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 661 165 человек, 9683 умерли, 428 978 выздоровели

ИСТОЧНИК KP.RU