Коронавирус в Томске: еще 57 жителей области заразились COVID-19
Общее число заболевших достигло 2364
Число заболевших коронавирусом в регионе продолжает расти.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 2 июля, в Томской области выявлено 57 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 2364 подтвержденных случая.
За последние сутки в стране выявлено 6760 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 147 пациентов скончались, 6047 выздоровели.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 661 165 человек, 9683 умерли, 428 978 выздоровели
ИСТОЧНИК KP.RU