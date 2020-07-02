Проект строительства автодороги Томск - Тайга одобрен государственной экспертизой

2 Июль 2020 2020-07-02T10:03:07+03:00

Новая трасса свяжет Кузбасс и Томскую область по кратчайшему пути. Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

Проект строительства автомобильной дороги Томск Тайга в Томской и Кемеровской областях получил положительное заключение государственной экспертизы. - Одобрена вся проектная документация, включая смету и результаты инженерных изысканий. Общая сметная стоимость строительства объекта определена в размере 16,8 млрд рублей, - сообщает пресс-служба региональной администрации.

Автодорога запроектирована под параметры второй технической категории с капитальным типом дорожной одежды.

Напомним, соглашение о сотрудничестве по проектированию, строительству и эксплуатации автодороги Томск Тайга Томская и Кемеровская области подписали еще 10 октября 2014 года. Доли участия в проекте в соответствии с протяженностью дороги в 68 километров составляют: 72 % (48 км) — у Томской области и 28 % ( 20 км) — у Кемеровской.

Трасса будет начинаться от примыкания к автодороге Томск Мирный Межениновка, оканчиваться — у въезда в Тайгу. Таким образом, дорога пройдет в обход поселков Мирный, Межениновка и Басандайка Томского района, связав два соседствующих региона по кратчайшему пути.

- Автодорога между Томском и Тайгой имеет стратегическое значение для нашей области и Кузбасса — кратчайшее соединение с Транссибом благоприятно отразится на социально-экономическом развитии двух территорий. Строительство объекта укрепит межрегиональные транспортные связи, повысит удобство логистических операций для предприятий и усилит экономическое взаимодействие Томской и Кемеровской областей, — отметил вице- губернатор по промышленной политике Игорь Шатурный.

Добавим, реализация проекта предполагается в рамках концессионного соглашения с привлечением средств федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU