Строители возводят последний этаж хирургического корпуса онкодиспансера в Томске

2 Июль 2020 2020-07-02T09:05:16+03:00

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Подрядчик – ЗАО «СУ ТДСК» – возводит хирургический корпус областного онкологического диспансера с весны 2019 года. На строительство и оснащение крупнейшего в Томской области объекта в рамках нацпроекта «Здравоохранение» направлено 3,6 млрд рублей из бюджетов всех уровней.

За все время на стройплощадке залито более 6,7 тыс. кубометров бетона, сообщает пресс-служба обладминистрации. Сейчас на объекте работает более 60 человек. Строители уже выполнили бетонирование восьми этажей и приступили к армированию девятого, последнего; на третьем-пятом этажах ведется кирпичная кладка.

В июле подрядчик планирует завершить монолитные работы, а к сентябрю 2020 года – кирпичную кладку. На первом этаже здания идет монтаж электрики, в ближайшее время начнется установка систем вентиляции, отопления и инженерных сетей.

– Осенью на объекте стартуют отделочные работы, и к этому времени здание должно быть подключено к теплу, – поручил вице-губернатор по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто на очередном заседании штаба по возведению хирургического корпуса онкодиспансера. – Отделка помещений при этом должна быть синхронизирована с доставкой высокотехнологичного медицинского оборудования.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2021 год. В медучреждении появятся высокотехнологичные современные рентгеновские аппараты, маммографы, аппараты УЗИ, ИВЛ и другое оборудование. Его поставка запланирована на начало 2021 года. Власти рассчитывают, что со сдачей корпуса в регионе будет закрыта потребность в хирургических койках для пациентов с онкозаболеваниями.

ИСТОЧНИК KP.RU