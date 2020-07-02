24-летний водитель катал подружек по ночному Томску и врезался в столб
ДТП произошло в ночь на вторник, около 01 часа 10 минут, на улице Елизаровых, 65
- По предварительной информации, 24-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Aveo, утратил контроль за движением транспортного средства, в результате чего автомобиль совершил наезд на препятствие (опору освещения), - сообщает пресс-служба УМВд по Томской области.
Уточняется, что две пассажирки иномарки, девушки в возрасте 17-ти и 18-ти лет, доставлены в медицинское учреждение.
Сотрудникам Госавтоинспекции требуется помощь, их просят обращаться по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 72/1, кабинет 318, телефон 8 (3822) 271-552, либо в дежурную группу ГИБДД 664-422.
ИСТОЧНИК KP.RU