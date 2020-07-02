2020-07-02T08:26:07+03:00
Происшествия

24-летний водитель катал подружек по ночному Томску и врезался в столб

Пассажирки с травмами доставлены в больницу
Алиса Селезнева
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фото: УМВД по Томской области.фото: УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников
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ДТП произошло в ночь на вторник, около 01 часа 10 минут, на улице Елизаровых, 65

- По предварительной информации, 24-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Aveo, утратил контроль за движением транспортного средства, в результате чего автомобиль совершил наезд на препятствие (опору освещения), - сообщает пресс-служба УМВд по Томской области.

Уточняется, что две пассажирки иномарки, девушки в возрасте 17-ти и 18-ти лет, доставлены в медицинское учреждение.

Сотрудникам Госавтоинспекции требуется помощь, их просят обращаться по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 72/1, кабинет 318, телефон 8 (3822) 271-552, либо в дежурную группу ГИБДД 664-422.

ИСТОЧНИК KP.RU

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