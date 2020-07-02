Во всех почтовых отделениях Томской области теперь можно купить полис ОСАГО

2 Июль 2020 2020-07-02T07:59:51+03:00

Теперь на Почте России можно оформить полис ОСАГО. Фото: из открытых источников

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Во всех почтовых отделениях, расположенных в Томской области, теперь можно оформить полис ОСАГО. Партнерами Почты России в предоставлении данной услуги выступили крупнейшие страховые компании: Страховой Дом ВСК, «Согласие» и «Росгосстрах», - сообщила в четверг пресс-служба томского филиала почтового ведомства.

- После заполнения автовладельцем всех необходимых данных, оператор почтового отделения в режиме онлайн отправит запрос страховщикам и получит от них расчеты страховой премии. Ознакомившись с ними, клиент сможет выбрать оптимальный для себя вариант, - говорится в сообщении.

Добавляется, что для оформления полиса потребуется стандартный набор документов и данных: ФИО страхователя и владельца, паспортные данные, данные ТС (марка, модель, рег.№, технические характеристики), водительские права допущенных к управлению лиц, диагностическая карта для транспортных средств старше 3-х лет. Документы могут быть представлены как в оригиналах, так и в копиях или фото с телефона.

- Почтовые отделения находятся в шаговой доступности для абсолютного большинства граждан России. Партнерство Почты России со страховыми компаниями предоставит возможность жителям сельских населенных пунктов оформить полис ОСАГО на месте, без необходимости выезжать за пределы своего населенного пункта, - считает заместитель генерального директора Почты России по операционному управлению и розничной торговле Михаил Волков.

Напомним, в региональную сеть Почты России включены 42 тысячи отделений почтовой связи по всей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU