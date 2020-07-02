2020-07-02T07:59:51+03:00
Общество

Во всех почтовых отделениях Томской области теперь можно купить полис ОСАГО

Автовладельцы могут выбрать оптимальный вариант среди нескольких страховщиков
Алиса Селезнева
Поделиться:
Теперь на Почте России можно оформить полис ОСАГО.Теперь на Почте России можно оформить полис ОСАГО.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Во всех почтовых отделениях, расположенных в Томской области, теперь можно оформить полис ОСАГО. Партнерами Почты России в предоставлении данной услуги выступили крупнейшие страховые компании: Страховой Дом ВСК, «Согласие» и «Росгосстрах», - сообщила в четверг пресс-служба томского филиала почтового ведомства.

- После заполнения автовладельцем всех необходимых данных, оператор почтового отделения в режиме онлайн отправит запрос страховщикам и получит от них расчеты страховой премии. Ознакомившись с ними, клиент сможет выбрать оптимальный для себя вариант, - говорится в сообщении.

Добавляется, что для оформления полиса потребуется стандартный набор документов и данных: ФИО страхователя и владельца, паспортные данные, данные ТС (марка, модель, рег.№, технические характеристики), водительские права допущенных к управлению лиц, диагностическая карта для транспортных средств старше 3-х лет. Документы могут быть представлены как в оригиналах, так и в копиях или фото с телефона.

- Почтовые отделения находятся в шаговой доступности для абсолютного большинства граждан России. Партнерство Почты России со страховыми компаниями предоставит возможность жителям сельских населенных пунктов оформить полис ОСАГО на месте, без необходимости выезжать за пределы своего населенного пункта, - считает заместитель генерального директора Почты России по операционному управлению и розничной торговле Михаил Волков.

Напомним, в региональную сеть Почты России включены 42 тысячи отделений почтовой связи по всей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во всех почтовых отделениях Томской области теперь можно купить полис ОСАГО
В Томской области завели уголовное дело из-за фальшивого протокола собрания жильцов
Когда горят бутылки: в Томске случился пожар в магазине напитков на розлив
После выхода из тюрьмы томичам предлагают рабочие вакансии
В Томском районе в пожаре пострадало 2 жилых дома
В сквере на Елизаровых в Томске появится живая изгородь из рябины и пузыреплодника
Голосование по Конституции в Томской области: село остается в лидерах по явке
Особый противопожарный режим введен в трех районах Томской области
В Томской области глава сельского отделения почты присвоила 300 тысяч рублей
Томич, покупая плоттер через Интернет-сайт, остался без товара и денег
Жители села активнее горожан в общероссийском голосовании по Конституции в Томской области
Томские микрохирурги провели уникальную операцию и спасли руку 6-месячной малышки
Коронавирус в Томске: еще 53 жителя области заразились COVID-19
Ремонт трамвайных путей на ул.Лебедева в Томске выполнен на 90%
В явке на общероссийское голосование по Конституции в Томской области пока лидируют северяне
Мошенники дважды «развели» томского аспиранта, захотевшего поесть суши
125 тыс. звонков поступило от томичей на «горячую линию» облздрава по COVID-19
В сфере гостеприимства в Томской области резко снизилось количество вакансий
В Томской области в пожаре пострадали 4 деревянных дома
За удар в лицо полицейскому жителю Томской области могут присудить до 5 лет тюрьмы
Томский Роспотребнадзор проверил качество воды в местных реках и нашел паразитов
Томич попытался перекинуть на зону мобильники и дрожжи
Жара и дождь ожидаются в Томской области в начале июля