В Томской области завели уголовное дело из-за фальшивого протокола собрания жильцов
- Прокуратура Стрежевого по обращению жителей провела проверку законности проведения общего собрания собственников в одном из многоквартирных домов, - рассказали подробности в прокуратуре региона. - В 2020 году управляющей организацией, осуществляющей обслуживание указанного дома, была увеличена плата за содержание общедомового имущества. Основанием послужил протокол общего собрания собственников жилых помещений в этом доме, проведенного в заочной форме. Он зафиксировал соответствующее коллективное решение за подписями председателя, секретаря и членов счетной комиссии.
В ведомстве добавили, что проверка показала: собственники не принимали участие в подведении итогов голосования и протокол общего собрания не подписывали. Поэтому прокуратура Стрежевого направила материалы проверки в орган дознания для возбуждения уголовного дела по ч.1 ст.327 УК РФ (подделка официального документа).
В настоящее время уголовное дело возбуждено, расследование поставлено в прокуратуре города на контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU