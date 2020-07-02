В Томской области завели уголовное дело из-за фальшивого протокола собрания жильцов

2 Июль 2020 2020-07-02T08:07:51+03:00

За подделку официального документа в отношении нарушителей в Стрежевом возбуждено уголовное дело. Фото: Из открытых источников

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- Прокуратура Стрежевого по обращению жителей провела проверку законности проведения общего собрания собственников в одном из многоквартирных домов, - рассказали подробности в прокуратуре региона. - В 2020 году управляющей организацией, осуществляющей обслуживание указанного дома, была увеличена плата за содержание общедомового имущества. Основанием послужил протокол общего собрания собственников жилых помещений в этом доме, проведенного в заочной форме. Он зафиксировал соответствующее коллективное решение за подписями председателя, секретаря и членов счетной комиссии.

В ведомстве добавили, что проверка показала: собственники не принимали участие в подведении итогов голосования и протокол общего собрания не подписывали. Поэтому прокуратура Стрежевого направила материалы проверки в орган дознания для возбуждения уголовного дела по ч.1 ст.327 УК РФ (подделка официального документа).

В настоящее время уголовное дело возбуждено, расследование поставлено в прокуратуре города на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU