Когда горят бутылки: в Томске случился пожар в магазине напитков на розлив

2 Июль 2020 2020-07-02T06:35:41+03:00

Пожар в магазине напитков на розлив произошел ночью, его площадь составила 3 метра. Фото: Из открытых источников

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- В ночь на четверг, 2 июля, в магазине разливных напитков, расположенном на первом этаже девятиэтажного жилого дома по пр. Комсомольскому, 46 в Томске, в 01.37 произошел пожар, - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области. - Обгорели электропровода холодильных камер, оплавились пластиковые бутылки, закоптились стены и продукция. В 02.00 пожар был ликвидирован.

Специалисты также уточнили, что общая площадь возгорания составила 3 кв. метра.

ИСТОЧНИК KP.RU