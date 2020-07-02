2020-07-02T06:35:41+03:00
Происшествия

Когда горят бутылки: в Томске случился пожар в магазине напитков на розлив

Возгорание спасатели ликвидировали за 23 минуты
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Пожар в магазине напитков на розлив произошел ночью, его площадь составила 3 метра.Пожар в магазине напитков на розлив произошел ночью, его площадь составила 3 метра.Фото: Из открытых источников
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- В ночь на четверг, 2 июля, в магазине разливных напитков, расположенном на первом этаже девятиэтажного жилого дома по пр. Комсомольскому, 46 в Томске, в 01.37 произошел пожар, - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области. - Обгорели электропровода холодильных камер, оплавились пластиковые бутылки, закоптились стены и продукция. В 02.00 пожар был ликвидирован.

Специалисты также уточнили, что общая площадь возгорания составила 3 кв. метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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