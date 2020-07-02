После выхода из тюрьмы томичам предлагают рабочие вакансии

2 Июль 2020 2020-07-02T05:45:06+03:00

Работа для бывших осужденных в Томской области найдется - нужно лишь захотеть. Фото: Из открытых источников

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На днях областная межведомственная комиссия по профилактике правонарушений обсудила меры ресоциализации людей, освободившихся из мест лишения свободы.

- По информации регионального УФСИН, ежегодно из томских колоний освобождается около 1000 нуждающихся в трудоустройстве осужденных. Из них примерно 40 % обращается за поддержкой в службы занятости. Так в 2019 году работу получили 93 человека, - сообщили в пресс-службе администрации региона. - Чаще всего томский рынок труда предлагает бывшим заключенным рабочие вакансии: дворник, уборщик помещений, фасовщик, разнорабочий, бетонщик. Среди высоквалифицированных профессий больше остальных востребованы слесари аварийно-восстановительных работ, электрогазосварщики, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Специалисты регионального департамента труда и занятости населения уточнили: проведенный опрос показал, что 24 из 39 работодателей (61,5 %) довольны качеством работы трудоустроенных у них бывших заключенных.

- Сегментированная практика обратной связи помогает лучше понять резервы в системе социальной адаптации бывших заключенных, в том числе в обучении, образовании и профориентации. Мы продолжим практику опросов и расширим перечень тем, - пояснила начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных.

Одной из насущных проблем эксперты назвали низкую мотивацию осужденных к труду: зачастую цель их обращения в службу занятости - не поиск работы, а оформление выплат.

ИСТОЧНИК KP.RU