2020-07-02T05:31:53+03:00
Происшествия

В Томском районе в пожаре пострадало 2 жилых дома

О гибели людей спасатели не сообщают
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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От огня пострадали 2 жилых дома, люди живы.От огня пострадали 2 жилых дома, люди живы.Фото: Из открытых источников
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В Томском районе прошедшей ночью пострадало 2 частных жилых дома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Томской области.

- На станции Межениновка Томского района загорелся частный жилой дом с надворными постройками, площадь пожара составила 144 кв. м, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в среду, 1 июля, в 00:07. Ликвидировали пожар в 5:45. В результате обгорели стены и обрешетка крыши дома, - уточнили в ведомстве. - К тушению привлекались 3 единицы техники и 11 человек. Пострадавших нет.

Специалисты МЧС добавили: той же ночью в пос. Апрель вспыхнул жилой дом с баней, площадь пожара составила 57 кв. м. О его возгорании в пожарно-спасательную службу сообщили в 0:39. Ликвидировали пожар в 2:01. В результате обгорели стены, крыша дома и баня, также пострадала веранда. К тушению привлекались 3 единицы техники 12 человек. Люди не пострадали. Сейчас устанавливаются причины возгораний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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