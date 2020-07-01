2020-07-01T17:07:08+03:00
Общество

Голосование по Конституции в Томской области: село остается в лидерах по явке

В явке на голосование определились фавориты среди районов
ИГОРЬ ТЮРИН
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У горожан Томской области оказались 1 июля другие занятия и интересыУ горожан Томской области оказались 1 июля другие занятия и интересыФото: из открытых источников
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1 июля избирательная комиссия Томской области продолжает публиковать сводки данных по участию жителей региона в общероссийском голосовании по одобрению изменений в Конституцию РФ. Согласно информации, размещенной на официальном сайте облизбиркома, на 18.00. проголосовали 334 461 жителя Томской области (43,33% от общего числа избирателей). В это число входят и те, кто проголосовал досрочно.

Лидируют по показателям явки Верхнекетский (54,88%), Шегарский (54,30%), Колпашевский (53,78%), Бакчарский (54,25%), Парабельский (52,83 %), Тегульдетский (51,71%), Первомайский (50,94%), Кожевниковский (50,62%) районы и Северск (50,35%).

Самый низкий уровень явки в Ленинском (35,83%) и Октябрьском (37,00%) районах Томска, в городе Стрежевом (40,13%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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