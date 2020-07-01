2020-07-01T13:53:17+03:00
Общество

Особый противопожарный режим введен в трех районах Томской области

На южных территориях региона установилась жаркая и сухая погода
ИГОРЬ ТЮРИН
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Главный пожарный в лесах Сибири - сильный дождьГлавный пожарный в лесах Сибири - сильный дождьФото: из открытых источников
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В связи с повышением пожарной опасности в Асиновском, Первомайском и Шегарском районах введен особый противопожарный режим. Согласно постановлениям, подписанными главами муниципальных образований, в период действия режима запрещается разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесных массивах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам, объектам экономики и инфраструктуры, информирует Главное управление МЧС России по Томской области.

Нельзя производить выжигание сухой растительности, оставлять горящие спички, окурки, стекло и пожароопасные предметы. Также запрещается загрязнять леса бытовыми, строительными, промышленными отходами, мусором и совершать иные действия, которые могут спровоцировать возникновение и распространение огня.

Главам поселений рекомендовано организовать незамедлительное проведение проверок сообщений о возгораниях и данных о термоточках, ежедневное патрулирование на землях населенных пунктов и в прилегающих лесах мобильными группами, оснащенными первичными средствами пожаротушения, а также провести другие мероприятия по профилактике и организации тушения природных пожаров.

В период действия особого противопожарного режима за нарушение правил пожарной безопасности в лесах (статья 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) предусматривается наложение штрафа для граждан в размере до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – до 40 тысяч, для юридических – до 500 тысяч рублей.

О возгораниях в лесу жители Томской области могут сообщить на «прямую линию» лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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