В Томской области глава сельского отделения почты присвоила 300 тысяч рублей
Прокуратура Бакчарского района Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы поселка Плотниково, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение), сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, обвиняемая, являясь начальником отделения почтовой связи, в период с 14 июня 2017 года по 10 марта 2018 года, используя свое служебное положение, похитила вверенные ей денежные средства в общей сумме свыше 300 тыс. тысяч рублей.
Женщина распорядилась указанным имуществом по своему усмотрению.
В ходе следствия обвиняемая признала вину в содеянном.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Бакчарский районный суд Томской области.
ИСТОЧНИК KP.RU