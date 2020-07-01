В Томской области глава сельского отделения почты присвоила 300 тысяч рублей

1 Июль 2020 2020-07-01T13:39:48+03:00

У кого в селе есть деньги? У начальника почты! Фото: из открытых источников

Прокуратура Бакчарского района направила в суд уголовное дело по обвинению в хищении

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Прокуратура Бакчарского района Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы поселка Плотниково, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, обвиняемая, являясь начальником отделения почтовой связи, в период с 14 июня 2017 года по 10 марта 2018 года, используя свое служебное положение, похитила вверенные ей денежные средства в общей сумме свыше 300 тыс. тысяч рублей.

Женщина распорядилась указанным имуществом по своему усмотрению.

В ходе следствия обвиняемая признала вину в содеянном.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Бакчарский районный суд Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU