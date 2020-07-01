2020-07-01T13:12:31+03:00
Происшествия

Томич, покупая плоттер через Интернет-сайт, остался без товара и денег

Пострадавший перевел мошенникам около 18 000 рублей
ИГОРЬ ТЮРИН
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Деньги исчезли, а дорогое оборудование так и не поступилоДеньги исчезли, а дорогое оборудование так и не поступилоФото: из открытых источников
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В УМВД России по Томской области поступило заявление о хищении денежных средств, принадлежащих гражданину, 1972 года рождения, сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

По предварительным данным, потерпевший на одном из интернет-сайтов нашел объявление о продаже плоттера. Списался с продавцом, с которым оговорил условия совершения сделки. Продавец выслал фотографии товара, договорились о цене 17 000 рублей плюс доставка из другого города 735 рублей. Ранее потерпевший не раз покупал товары через этот сайт, по его условиям деньги за товар перечисляются продавцу только после получения товара в транспортной компании покупателем.

Продавец попросила указать адрес электронной почты, затем на почту покупателя пришло письмо, в котором была указана ссылка на доставку товара от интернет-сайта. Мужчина прошел по указанной ссылке, ввел номер банковской карты, секретный код. Но мужчине пришло сообщение, что код неверный.

На повторный запрос опять пришло сообщение, что код неверный. Затем мужчина проверил баланс карты и обнаружил, что с его счета списано около 18 000 рублей. Потерпевший написал об этом продавцу, но продавец прекратил общение и отключил телефон.

Мужчина позвонил в банк и заблокировал банковскую карту. Причиненный ущерб составил около 18 000 рублей.

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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