2020-07-01T13:15:40+03:00
Общество

Жители села активнее горожан в общероссийском голосовании по Конституции в Томской области

В 5 районах севера региона уже выразили свою позицию больше половины избирателей
ИГОРЬ ТЮРИН
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Село всегда делает явку в любых выборных кампаниях Томской областиСело всегда делает явку в любых выборных кампаниях Томской областиФото: из открытых источников
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1 июля избирательная комиссия Томской области продолжает публиковать сводки данных по участию жителей региона в общероссийском голосовании по одобрению изменений в Конституцию РФ. Согласно информации, размещенной на официальном сайте облизбиркома, на 15.00. проголосовали 313 772 жителя Томской области (40,65% от общего числа избирателей). В это число входят и те, кто проголосовал досрочно.

Лидируют по показателям явки Верхнекетский (53,06%), Колпашевский (51,95%), Бакчарский (51,04%), Парабельский (50,62 %) районы.

Самый низкий уровень явки пока в Ленинском (32,29%) и Октябрьском (34,59%) районах Томска, а также в г. Стрежевом (37,22%.)

ИСТОЧНИК KP.RU

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