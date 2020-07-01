2020-07-01T12:08:46+03:00
Общество

Томские микрохирурги провели уникальную операцию по реконструкции нервов у 6-месячной малышки

Девочка вместе с мамой приехали за помощью из Костромы
Поделиться:
Томские микрохирурги успешно провели сложнейшую операцию.Томские микрохирурги успешно провели сложнейшую операцию.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

- Томские медики впервые провели операцию по ревизии нервов у шестимесячного ребенка, получившего травму плечевого сплетения во время рождения. Операция прошла по полису ОМС, - сообщила пресс-служба НИИ Микрохирургии.

Дочери жительницы Костромы требовалась пересадка нервов из-за родовой травмы - паралича руки. Семья искала деньги на лечение в Германии, но из-за пандемии коронавируса выехать за границу не удалось. В России вызвался помочь только врач томского НИИ микрохирургии Андрей Байтингер.

- Так называемый «акушерский паралич», полученный вследствие родовой травмы, явление довольно частое. Если такую операцию по восстановлению нервного сплетения не провести до 9 месяцев, то мышцы у ребенка атрофируются и вернуть движение будет невозможно, - рассказал микрохирург Андрей Байтингер, - Поскольку у ребенка нервные волокна в три раза тоньше чем у взрослого, то оперировать пришлось в непривычно узком пространстве в непосредственной близости с нервами, отвечающими за жизненно важные функции организма.

Хирурги провели ревизию плечевого сплетения под микроскопом с 15-кратным увеличением и восстановили правильную анатомию нервной системы. В ходе операции сеанс электростимуляции показал, что все нервы проводят импульс и подключение проведено успешно. Сразу после наркоза у малышки начали восстанавливаться движения и чувствительность в руке.

- Спасибо Вам, дорогие медики "НИИ Микрохирургии" за спасенную руку дочери!- написала мама девочки, Ксения, в официальной группе института в соцсети «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Особый противопожарный режим введен в трех районах Томской области
В Томской области глава сельского отделения почты присвоила 300 тысяч рублей
Томич, покупая плоттер через Интернет-сайт, остался без товара и денег
Жители села активнее горожан в общероссийском голосовании по Конституции в Томской области
Томские микрохирурги провели уникальную операцию по реконструкции нервов у 6-месячной малышки
Коронавирус в Томске: еще 53 жителя области заразились COVID-19
Ремонт трамвайных путей на ул.Лебедева в Томске выполнен на 90%
В явке на общероссийское голосование по Конституции в Томской области пока лидируют северяне
Мошенники дважды «развели» томского аспиранта, захотевшего поесть суши
125 тыс. звонков поступило от томичей на «горячую линию» облздрава по COVID-19
В сфере гостеприимства в Томской области резко снизилось количество вакансий
В Томской области в пожаре пострадали 4 деревянных дома
За удар в лицо полицейскому жителю Томской области могут присудить до 5 лет тюрьмы
Томский Роспотребнадзор проверил качество воды в местных реках и нашел паразитов
Томич попытался перекинуть на зону мобильники и дрожжи
Жара и дождь ожидаются в Томской области в начале июля