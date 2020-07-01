Томские микрохирурги провели уникальную операцию по реконструкции нервов у 6-месячной малышки

1 Июль 2020 2020-07-01T12:08:46+03:00

Девочка вместе с мамой приехали за помощью из Костромы

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- Томские медики впервые провели операцию по ревизии нервов у шестимесячного ребенка, получившего травму плечевого сплетения во время рождения. Операция прошла по полису ОМС, - сообщила пресс-служба НИИ Микрохирургии.

Дочери жительницы Костромы требовалась пересадка нервов из-за родовой травмы - паралича руки. Семья искала деньги на лечение в Германии, но из-за пандемии коронавируса выехать за границу не удалось. В России вызвался помочь только врач томского НИИ микрохирургии Андрей Байтингер.

- Так называемый «акушерский паралич», полученный вследствие родовой травмы, явление довольно частое. Если такую операцию по восстановлению нервного сплетения не провести до 9 месяцев, то мышцы у ребенка атрофируются и вернуть движение будет невозможно, - рассказал микрохирург Андрей Байтингер, - Поскольку у ребенка нервные волокна в три раза тоньше чем у взрослого, то оперировать пришлось в непривычно узком пространстве в непосредственной близости с нервами, отвечающими за жизненно важные функции организма.

Хирурги провели ревизию плечевого сплетения под микроскопом с 15-кратным увеличением и восстановили правильную анатомию нервной системы. В ходе операции сеанс электростимуляции показал, что все нервы проводят импульс и подключение проведено успешно. Сразу после наркоза у малышки начали восстанавливаться движения и чувствительность в руке.

- Спасибо Вам, дорогие медики "НИИ Микрохирургии" за спасенную руку дочери!- написала мама девочки, Ксения, в официальной группе института в соцсети «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU