2020-07-01T10:33:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: еще 53 жителя области заразились COVID-19

Общее число заболевших достигло 2307
Алиса Селезнева
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Число заболевших в регионе растет каждый день.Число заболевших в регионе растет каждый день.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 1 июля, в Томской области выявлено 53 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 2307 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 6 556 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 216 пациентов скончались, 10 281 выздоровели.

Всего за время пандемии в России заразились 654 405 коронавирусом человек, 9536 умерли, 422 931 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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