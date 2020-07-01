В явке на общероссийское голосование по Конституции в Томской области пока лидируют северяне
1 июля избирательная комиссия Томской области начала публиковать сводки данных по участию жителей региона в общероссийском голосовании по одобрению изменений в Конституцию РФ. Согласно информации, размещённой на официальном сайте облизбиркома, на 12.00. проголосовало 286 794 жителя Томской области (37,18% от общего числа избирателей). В это число входят и те, кто проголосовал досрочно.
Лидируют по показателям явки Верхнекетский (50,82%), Колпашевский (50,17%), Бакчарский (47,65%), Парабельский (46,84%) районы. Самый низкий уровень явки пока в Ленинском (28,83%) и Октябрьском (30,74%) районах Томска.
ИСТОЧНИК KP.RU