Мошенники дважды «развели» томского аспиранта, захотевшего поесть суши

1 Июль 2020 2020-07-01T09:04:04+03:00

Молодой человек, наверное, еще не скоро снова захочет заказать суши. Фото: из открытых источников

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В УМВД России по Томской области поступило заявление о хищении денежных средств, принадлежащих аспиранту одного из вузов Томска, 1982 года рождения. Вчера молодому человеку позвонили с номера +495… .

Звонившая женщина представилась сотрудником службы безопасности банка и сообщила, что ей известно, что томчи стал жертвой мошенников, поэтому она должна вернуть ему деньги. Аспирант, действительно, накануне попался на уловки аферистов при онлайн-заказе суши с доставкой, перечислив им 11 000 рублей.

- «Сотрудница банка» назвала 4 последние цифры банковской карты молодого человека, а затем попросила назвать полностью номер карты и срок ее действия. После этого на телефон томича пришло смс-сообщение о том, что он успешно прошел регистрацию в онлайн-системе банка. Затем поступило сообщение якобы от банка о пополнении баланса на 11 000 рублей. Но когда потерпевший зашел в банковский личный кабинет, то увидел, что с его карты списано еще 9000 рублей,- сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Таким образом, за два дня молодой человек дважды попался на уловки мошенников, лишившись 20 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU