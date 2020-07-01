125 тыс. звонков поступило от томичей на «горячую линию» облздрава по COVID-19

1 Июль 2020 2020-07-01T08:38:00+03:00

Весной колл-центр облздрава принимал по несколько тысяч звонков в день. Фото: из открытых источников

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С начала января по конец июня в центр медицинской и фармацевтической информации Томской области поступило 160 тысяч звонков от жителей региона. Из них 125 тысяч обращений, зафиксированы с 12 марта, когда на базе колл-центра начала работать горячая линия по коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба областной администрации.

Жители региона звонили, чтобы спросить о признаках и мерах профилактики новой болезни, сообщить о факте возвращения на территорию Томской области из других государств или о контакте с больными, узнать о работе медицинских организаций в режиме повышенной готовности.

- Наши операторы консультировали граждан, фиксировали и передавали контактные данные в региональное управление Роспотребнадзора и медорганизации, рассказывали о правилах соблюдения режима самоизоляции, переадресовывали на горячие линии других ведомств, открытых в регионе, предоставляли информацию о работе волонтерских организаций, - рассказала Светлана Малахова, директор Центра медицинской и фармацевтической информации

Она также отметила, что в последние недели звонков по новой коронавирусной инфекции стало значительно меньше. Так, в заключительные дни июня около 70 процентов звонков вообще не касалось вопросов, связанных с эпидемией.

- Сегодня к операторам томичи обращаются, чтобы уточнить стоимость и наличие лекарств в аптеках, режим работы медучреждений, график их работы. А большая часть вопросов по коронавирусу сегодня касается правил поведения после контакта с заболевшими. Определять риск заражения активно помогают коллеги из эпидемиологического бюро СибГМУ, поскольку далеко не всегда краткий контакт приводит к заражению, но это при условии использования средств индивидуальной защиты – об этом мы всегда напоминаем тем, кто звонит», – прокомментировала Светлана Малахова.

Напомним, позвонить на горячую линию департамента здравоохранения Томской области можно круглосуточно по телефонам: 8(3822) 516-616 и 8-800-350-88-50.

ИСТОЧНИК KP.RU