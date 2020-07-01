В сфере гостеприимства в Томской области резко снизилось количество вакансий

1 Июль 2020 2020-07-01T08:16:52+03:00

В мае томские работодатели в сфере HoReCa чаще искали поваров, чем других специалистов. Фото: из открытых источников

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Аналитики сайта по поиску работы HeadHunter Сибирь выяснили, какие изменения произошли в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» (HoReCa) в Томской области после смягчения карантинных мер, связанных с COVID-19.

В мае 2020 года эта профессиональная сфера стала антилидером по динамике вакансий в регионе. По сравнению с апрелем их количество снизилось на 53%, а к маю 2019 года падение составило 73%. По данным базы hh.ru, доля вакансий в HoReCa составляла 3% от общего объема предложений работодателей региона. Чаще в прошлом месяце искали поваров (56%), персонал кухни (15%), официантов и барменов (5%), минимальным оказался спрос на специалистов по продаже туристических услуг (2%).

Активность самих кандидатов сферы гостеприимства в мае по сравнению с апрелем практически не изменилась: количество резюме увеличилось на 1%. При этом в мае 2020-го резюме было представлено на 34% больше по сравнению с маем 2019-го. На одну вакансию приходится почти девять заявок: уровень конкуренции среди соискателей в сфере HoReCa выше нормы в два раза.

– В июне работодатели начали поиск управленцев туристического и гостиничного бизнеса, а также специалистов по продажам туруслуг. Тем не менее, сохраняется дефицит предложений: сейчас вакансий значительно меньше, чем в июне 2019 года. В самые непростые месяцы работодатели данной отрасли все же стремились не увольнять сотрудников, находить им иные варианты занятости, например, «переквалифицировали» официантов в курьеры. Сейчас идет обратный процесс. В целом сфера постепенно восстанавливается, однако до докризисных показателей пока далеко. Многие компании закрылись или отложили планы по расширению в связи со сложившейся ситуацией, да и ограничения пока сняты не полностью, – говорится в пресс-релизе HeadHunter Сибир

ИСТОЧНИК KP.RU