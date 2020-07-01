В Томской области в пожаре пострадали 4 деревянных дома

1 Июль 2020 2020-07-01T07:43:21+03:00

Пожар охватил несколько брусовых домов в Томской области, сотрудники МЧС тушили объекты вместе с местными жителями. Фото: Из открытых источников

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Несколько домов охватил пожар вчера вечером в пос. Макзыр Верхнекетского района.

- Сообщение о возгорании четырех брусовых домов поступило на пульт диспетчера во вторник в 17:56. Ликвидировать огонь удалось лишь в 21.50, - сообщили в ГУ МЧС России по Томской области. - Общая площадь пожара составила 280 кв. метров. К тушению привлекались 4 единицы техники и 39 человек, включая местное население.

ИСТОЧНИК KP.RU