За удар в лицо полицейскому жителю Томской области могут присудить до 5 лет тюрьмы

1 Июль 2020 2020-07-01T07:22:42+03:00

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Прокуратура города Асина Томской области утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя, который совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

- В апреле 2020 года, по версии следствия, обвиняемый был остановлен сотрудниками ГИБДД при управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в областной прокуратуре. - Во время составления протокола мужчина попытался скрыться с места правонарушения. В ходе задержания он умышленно ударил одного из инспекторов в лицо. Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал в полном объеме. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Асиновский городской суд.

Уточним, что санкции инкриминируемой жителю Асина статьи предусматривают штраф в размере до двухсот тысяч рублей (или в размере заработной платы, или иного дохода за период до восемнадцати месяцев); либо принудительные работы на срок до пяти лет; либо арест на срок до шести месяцев. Максимальная мера наказания - лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU