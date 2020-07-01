Томский Роспотребнадзор проверил качество воды в местных реках и нашел паразитов

1 Июль 2020 2020-07-01T07:12:04+03:00

Воду в реке рядом с Семейкиным островом томский Роспотребнадзор после проверки назвал безопасной, но купаться пока нельзя. Фото: Из открытых источников

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- Специалисты регионального управления Роспотребнадзора на днях проверили качество воды в томских водоемах, - сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы уточнили, что проверка коснулась реки Томи (правый и левый берег в районе коммунального моста, Речного вокзала и Семейкиного острова, Сенной Курьи); озер Тояновское, Боярское, Беленькое, озера ТНХК, Степановского, а также водоемов в пос. Кисловка, Черная Речка; р. Басандайка в районе пос. Аникино; р. Ушайки (устье, п. Заварзино, п. Восточный); р. Нестоянки и озера Песчаного в Томском районе; Белого озера в Томске.

- Исследования проводились по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям. Согласно результатам анализов на 30 июня, вода соответствует требованиям безопасности по гигиеническим нормативам почти во всех указанных водоемах, - подчеркнули эксперты. - Исключение составляет левый берег Томи в районе коммунального моста, где пробы воды не соответствовали требованиям безопасности по микробиологическим показателям. Кроме того, на озере Степановском в мкр. Степановка пробы были положительными по паразитологическим показателям.

Роспотребнадзор напоминает: купание в водоемах, в которых вода не соответствует санитарным правилам и нормам, является риском для здоровья и может послужить причиной заражения опасными инфекциями и другими заболеваниями, среди которых энтеровирусы, гепатит А, лямблиоз, бактериальная дизентерия, брюшной тиф, холера. Кроме того, сейчас в регионе сохраняется режим повышенной готовности и действует ряд ограничений, в том числе на купание в реках и озерах.

ИСТОЧНИК KP.RU