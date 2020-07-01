Томич попытался перекинуть на зону мобильники и дрожжи

1 Июль 2020 2020-07-01T07:15:02+03:00

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- Вчера, 30 июня, в 5.45 утра оперативники ИК-4 УФСИН России по Томской области возле ограждения с поличным задержали 25-летнего ранее судимого томича с полиэтиленовом пакетом, в котором были завернуты 24 пачки дрожжей и 21 сотовый телефон, - сообщили в управлении. - Запрещенную «посылку» он собирался перебросить на режимную территорию для осужденного приятеля. Чуть раньше этому же осужденному юная подруга пыталась передать в посылке 5 сотовых телефонов и зарядное устройство, упаковав их в пачку с растворимым кофе. Она также была задержана.

Уточним, что в исправительном учреждении провели необходимые проверки и направили материалы в Мировой суд. По мнению экспертов, в действиях обоих нарушителей усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.12 КоАП РФ. Им грозит административный штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей с конфискацией запрещенных предметов.

ИСТОЧНИК KP.RU