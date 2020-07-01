Жара и дождь ожидаются в Томской области в начале июля

1 Июль 2020 2020-07-01T05:02:52+03:00

Погода в начале второго летнего месяца в Томской области обещает быть жаркой и дождливой, прогнозируют синоптики. Фото: Из открытых источников

Изменить размер текста: A A

В Томской области в первой декаде июля Томский гидрометцентр прогнозирует жару до +30 градусов, в большинстве дней декады пройдут дожди и грозы. Об этом сообщили синоптики. Среднедекадная температура в начале второго летнего месяца ожидается в пределах 19-23 градусов тепла, что выше нормы на 2-4 градуса.

Специалисты уточняют, что преобладающая температура воздуха ночью по региону составит от +12 до +17 градусов, днем от +26 до +31 градуса. В Томске ночью плюс 14-16 градусов, днем от +28 до +30. Такая погода обусловлена выносом тропического воздуха с юга, добавляют в региональном Гидрометеоцентре.

ИСТОЧНИК KP.RU