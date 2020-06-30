В Томске молодой человек хотел поужинать и потерял более 11 000 рублей

30 Июнь 2020 2020-06-30T15:00:49+03:00

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В УМВД России по Томской области поступило заявление о хищении денежных средств, принадлежащих гражданину, 1982 года рождения, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, аспирант одного из вузов Томска около 23:00 часов решил заказать суши с доставкой. Для этого через свой мобильный телефон он вышел в Интернет и в поисковой строке набрал "Суши Томск круглосуточно". Система выдала список сайтов по запросу. Молодой человек зашел на один из сайтов, выбрал суши и добавил в корзину, в которой отразилась сумма заказа 1049 рублей. Заказчик нажал клавишу "оплатить" и перешел на страницу оплаты. Затем он ввел реквизиты банковской карты и номер телефона, а также имя и фамилию держателя карты, срок действия карты, код с обратной стороны карты. На экране появилось сообщение, что ему на сотовый телефон придет код для подтверждения заказа, который также необходимо ввести на сайте. Но код, который пришел на телефон, оказался просроченным. Система попросила снова ввести все свои данные повторно. Потерпевший так и сделал. Пока ждал код подтверждения, молодой человек увидел, что с его банковской карты были списаны денежные средства в сумме более 1000 рублей и более 4000 рублей.

Затем пришел второй код подтверждения, но его он вводить не стал. Молодой человек нашел на сайте онлайн-связь с менеджером и написал сообщение о том, что у него ошибочно были списаны денежные средства. Сотрудник в чате ответил, что действительно произошла ошибка, чтобы вернуть деньги сотрудник выслал новую ссылку, по которой потерпевший прошел и снова ввел свои банковские данные. После этого с его карты снова списали денежные средства в сумме более 4000 рублей. Затем ему на телефон пришло смс-сообщение из банка с предупреждением, что в отношении его совершаются мошеннические действия, поэтому карта будет заблокирована. Через некоторое время с карты снова списались денежные средства в сумме около 2000 рублей.

Причиненный ущерб составил более 11 000 рублей.

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU