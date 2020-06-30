В Томской области подвели итоги регионального этапа конкурса «Доброволец России - 2020»

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:43:35+03:00

Всего было подано свыше 120 заявок – в три раза больше, чем в прошлом году

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На региональный этап всероссийского конкурса «Доброволец России - 2020» было подано более 120 заявок – в три раза больше, чем в прошлом году. Проекты Томской области участвовали в 11 номинациях, самыми популярными номинациями стали «Организатор добровольчества», «Уверенные в будущем», «Рожденные помогать», «Помощь детям». В очной защите участвовали авторы 60 проектов, дополнительно в номинации «Доброе дело» – еще 13 проектов, информирует пресс-служба администрации региона.

Защита проектов состоялась в онлайн-формате, в состав жюри вошли руководители крупных волонтерских организаций Томской области, победители областного конкурса «Доброволец России» прошлых лет, активисты регионального волонтерского штаба помощи пожилым и маломобильным гражданам «Мы вместе» и эксперт Росмолодежи.

Список участников, прошедших в полуфинал, будет опубликован на сайте DOBRO.RU не позднее 1 августа 2020 года. Все финалисты примут участие в добровольческих форумах и в церемонии награждения конкурса «Доброволец России».

Грантовый фонд конкурса «Доброволец России» составляет 90 млн рублей, что в два раза больше, чем в 2019 году. Организаторами конкурса являются Федеральное агентство по делам молодежи, ФГБУ «Роспатриотцентр» и Ассоциация волонтерских центров. Конкурс является частью президентской платформы «Россия – страна возможностей».

ИСТОЧНИК KP.RU