2020-06-30T14:43:35+03:00
Общество

В Томской области подвели итоги регионального этапа конкурса «Доброволец России - 2020»

Всего было подано свыше 120 заявок – в три раза больше, чем в прошлом году
ИГОРЬ ТЮРИН
Поделиться:
Движение волонтеров власть поддерживает все сильнейДвижение волонтеров власть поддерживает все сильнейФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

На региональный этап всероссийского конкурса «Доброволец России - 2020» было подано более 120 заявок – в три раза больше, чем в прошлом году. Проекты Томской области участвовали в 11 номинациях, самыми популярными номинациями стали «Организатор добровольчества», «Уверенные в будущем», «Рожденные помогать», «Помощь детям». В очной защите участвовали авторы 60 проектов, дополнительно в номинации «Доброе дело» – еще 13 проектов, информирует пресс-служба администрации региона.

Защита проектов состоялась в онлайн-формате, в состав жюри вошли руководители крупных волонтерских организаций Томской области, победители областного конкурса «Доброволец России» прошлых лет, активисты регионального волонтерского штаба помощи пожилым и маломобильным гражданам «Мы вместе» и эксперт Росмолодежи.

Список участников, прошедших в полуфинал, будет опубликован на сайте DOBRO.RU не позднее 1 августа 2020 года. Все финалисты примут участие в добровольческих форумах и в церемонии награждения конкурса «Доброволец России».

Грантовый фонд конкурса «Доброволец России» составляет 90 млн рублей, что в два раза больше, чем в 2019 году. Организаторами конкурса являются Федеральное агентство по делам молодежи, ФГБУ «Роспатриотцентр» и Ассоциация волонтерских центров. Конкурс является частью президентской платформы «Россия – страна возможностей».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томске молодой человек хотел поужинать и потерял более 11 000 рублей
В Томской области подвели итоги регионального этапа конкурса «Доброволец России - 2020»
В Томске завершился первый тур конкурса дворовой песни им. Марата Ахметшина
Сегодня в Томске открылось новое отделение областного онкологического диспансера
В Томской области судят 9 человек по факту производства и сбыта наркотиков через Интернет
Томский госуниверситет вошел в топ-3 Шанхайского глобального рейтинга в РФ
70 школьников Томской области стали призерами форума “Таланты Сибири”
В Томске директора двух фирм будут судить по обвинению в невыплате зарплаты
В Томской области за сутки пожарные ликвидировали 8 лесных пожаров
Коронавирус в Томске: еще 57 жителей области заразились COVID-19
Работающие томские пенсионеры в возрасте 65+ могут оформить больничный по карантину до 12 июля
Водитель Toyota погиб на трассе под Томском, въехав в ограждение
В Томской области годовой план дорожного проекта выполнен на 50 процентов
Новая арка Горсада в Томске станет информационным центром для туристов