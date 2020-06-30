В Томске завершился первый тур конкурса дворовой песни им. Марата Ахметшина

30 Июнь 2020 2020-06-30T13:32:29+03:00

Народное творчество в конкурсе дворовой песни Фото: из открытых источников

Впервые за 17 лет он проходит в онлайн формате

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Впервые за 17 лет проведения городского конкурса дворовой песни он проходит в новом онлайн формате. Для участия в первом туре были отобраны лучшие исполнители, приславшие видеозаявки.

По итогам заочного голосования жюри, которое возглавляет Егор Быков, дирижер, солист джаз-оркестра «ТГУ-62», «самыми симпатичными во дворе» были названы Наталья Мажара из г. Новосибирска с песней «Далеко ли мечта» и Газис Хисматов из г. Томска с песней «Самолеты». Они автоматически становятся участниками осеннего гала-концерта и получают в подарок фирменные тельняшки, сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

Остальные участники получили памятные призы от рекламного агентства «ПаПа» и вкусный презент от компании «Деревенское молочко». Отдельным сертификатом салона «Премьера» отмечена Светлана Гудошникова (г. Томск) с песней «В Городском саду».

Второй тур конкурса дворовой песни состоится 18 июля в 17.00. Принять участие в нем могут все желающие, для этого нужно в рабочее время оставить заявку по телефону 47-97-30 или на сайте kdp.tomsk.ru

Конкурс дворовой песни имени Марата Ахметшина проводится прямо в городских дворах с 2004 года.

Кроме трех дворовых туров конкурс включает крупное шоу – гала-концерт лауреатов, который традиционно состоится в октябре.

Программа концерта будет составлена из лучших номеров по итогам всех трех туров.

Победитель конкурса будет принят в Академию дворовой песни и получит главный приз – 12-струнную акустическую гитару Yamaha от музыкального салона «Премьера».

С 2012 года конкурсу присвоено имя одного из основателей – Марата Ахметшина.

ИСТОЧНИК KP.RU