2020-06-30T13:32:29+03:00
Звезды

В Томске завершился первый тур конкурса дворовой песни им. Марата Ахметшина

Впервые за 17 лет он проходит в онлайн формате
ИГОРЬ ТЮРИН
Поделиться:
Народное творчество в конкурсе дворовой песниНародное творчество в конкурсе дворовой песниФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Впервые за 17 лет проведения городского конкурса дворовой песни он проходит в новом онлайн формате. Для участия в первом туре были отобраны лучшие исполнители, приславшие видеозаявки.

По итогам заочного голосования жюри, которое возглавляет Егор Быков, дирижер, солист джаз-оркестра «ТГУ-62», «самыми симпатичными во дворе» были названы Наталья Мажара из г. Новосибирска с песней «Далеко ли мечта» и Газис Хисматов из г. Томска с песней «Самолеты». Они автоматически становятся участниками осеннего гала-концерта и получают в подарок фирменные тельняшки, сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

Остальные участники получили памятные призы от рекламного агентства «ПаПа» и вкусный презент от компании «Деревенское молочко». Отдельным сертификатом салона «Премьера» отмечена Светлана Гудошникова (г. Томск) с песней «В Городском саду».

Второй тур конкурса дворовой песни состоится 18 июля в 17.00. Принять участие в нем могут все желающие, для этого нужно в рабочее время оставить заявку по телефону 47-97-30 или на сайте kdp.tomsk.ru

Конкурс дворовой песни имени Марата Ахметшина проводится прямо в городских дворах с 2004 года.

Кроме трех дворовых туров конкурс включает крупное шоу – гала-концерт лауреатов, который традиционно состоится в октябре.

Программа концерта будет составлена из лучших номеров по итогам всех трех туров.

Победитель конкурса будет принят в Академию дворовой песни и получит главный приз – 12-струнную акустическую гитару Yamaha от музыкального салона «Премьера».

С 2012 года конкурсу присвоено имя одного из основателей – Марата Ахметшина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томске молодой человек хотел поужинать и потерял более 11 000 рублей
В Томской области подвели итоги регионального этапа конкурса «Доброволец России - 2020»
В Томске завершился первый тур конкурса дворовой песни им. Марата Ахметшина
Сегодня в Томске открылось новое отделение областного онкологического диспансера
В Томской области судят 9 человек по факту производства и сбыта наркотиков через Интернет
Томский госуниверситет вошел в топ-3 Шанхайского глобального рейтинга в РФ
70 школьников Томской области стали призерами форума “Таланты Сибири”
В Томске директора двух фирм будут судить по обвинению в невыплате зарплаты
В Томской области за сутки пожарные ликвидировали 8 лесных пожаров
Коронавирус в Томске: еще 57 жителей области заразились COVID-19
Работающие томские пенсионеры в возрасте 65+ могут оформить больничный по карантину до 12 июля
Водитель Toyota погиб на трассе под Томском, въехав в ограждение
В Томской области годовой план дорожного проекта выполнен на 50 процентов
Новая арка Горсада в Томске станет информационным центром для туристов