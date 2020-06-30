Сегодня в Томске открылось новое отделение областного онкологического диспансера

30 Июнь 2020 2020-06-30T13:05:52+03:00

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30 июня в Томске открылось третье амбулаторно-поликлиническое отделение Томского онкодиспансера. По адресу ул. Гагарина, 5 для консультативного приема пациентов по полису ОМС открыт первый этаж здания. Помощь здесь окажут врач маммолог, онкогинеколог, онкоуролог, онкодерматолог и специалисты ультразвуковой диагностики, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Записаться на прием можно по телефону контакт-центра онкодиспансера: (3822) 909-505.

– Открытие еще одного отделения сократит время ожидания приема и разгрузит дневной стационар и онкологическое отделение в Томской ОКБ. Время работы нового отделения – с 8 утра до 20 часов вечера с понедельника по субботу, но мы планируем перейти на семидневную рабочую неделю, – сообщил и.о. главного врача Максим Грищенко.

К осени в третьем амбулаторно-поликлиническом отделении Томского областного онкологического диспансера будет открыт второй этаж, где разместится хирургическое отделение и операционный блок, палата реанимации и шесть палат дневного стационара.

ИСТОЧНИК KP.RU