В Томской области судят 9 человек по факту производства и сбыта наркотиков через Интернет

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:52:06+03:00

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Следственной частью следственного управления УМВД России по Томской области направлено в суд уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частями 1, 2 статьи 210 УК РФ, а также частью 3 статьи 30 части 5 статьи 228.1 УК РФ, информирует пресс-служба регионального управления полиции.

Как установило следствие, восемь мужчин и одна девушка (жители Оренбургской и Томской областей) с октября 2018 года по апрель 2019 года осуществляли незаконное производство наркотического средства, содержащего мефедрон (4-метилметкатинон) в лаборатории, расположенной на территории Томской области. Преступное сообщество его сбывало через тайники (закладки) посредством интернет-магазина.

При этом использовалась информационно-телекоммуникационная сети Интернет на территории Томской и Новосибирской областей.

Согласно замыслу лидеров сообщество состояло из структурных подразделений, одно из которых отвечало за производство наркотических средств в подпольной лаборатории, а второе – за функционирование Интернет-магазина по продаже наркотических средств.

С целью сокрытия противоправной деятельности все участники преступного сообщества неукоснительно соблюдали меры предосторожности и строгой конспирации.

Из тайников-закладок на территории Томской и Новосибирской областей, а также в ходе обысковых мероприятий в подпольной лаборатории следователи (совместно с сотрудниками УНК УМВД России по Томской области при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром») изъяли более 14 килограммов синтетических наркотиков, приготовленных для дальнейшего сбыта.

В настоящее время уголовное дело в отношении 9 участников сообщества, с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU