2020-06-30T12:52:06+03:00
Происшествия

В Томской области судят 9 человек по факту производства и сбыта наркотиков через Интернет

У преступного сообщества изъято более 14 килограммов «синтетики»
ИГОРЬ ТЮРИН
Поделиться:
Мафия продавала "дурь" через ИнтернетМафия продавала "дурь" через ИнтернетФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Следственной частью следственного управления УМВД России по Томской области направлено в суд уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частями 1, 2 статьи 210 УК РФ, а также частью 3 статьи 30 части 5 статьи 228.1 УК РФ, информирует пресс-служба регионального управления полиции.

Как установило следствие, восемь мужчин и одна девушка (жители Оренбургской и Томской областей) с октября 2018 года по апрель 2019 года осуществляли незаконное производство наркотического средства, содержащего мефедрон (4-метилметкатинон) в лаборатории, расположенной на территории Томской области. Преступное сообщество его сбывало через тайники (закладки) посредством интернет-магазина.

При этом использовалась информационно-телекоммуникационная сети Интернет на территории Томской и Новосибирской областей.

Согласно замыслу лидеров сообщество состояло из структурных подразделений, одно из которых отвечало за производство наркотических средств в подпольной лаборатории, а второе – за функционирование Интернет-магазина по продаже наркотических средств.

С целью сокрытия противоправной деятельности все участники преступного сообщества неукоснительно соблюдали меры предосторожности и строгой конспирации.

Из тайников-закладок на территории Томской и Новосибирской областей, а также в ходе обысковых мероприятий в подпольной лаборатории следователи (совместно с сотрудниками УНК УМВД России по Томской области при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром») изъяли более 14 килограммов синтетических наркотиков, приготовленных для дальнейшего сбыта.

В настоящее время уголовное дело в отношении 9 участников сообщества, с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томске молодой человек хотел поужинать и потерял более 11 000 рублей
В Томской области подвели итоги регионального этапа конкурса «Доброволец России - 2020»
В Томске завершился первый тур конкурса дворовой песни им. Марата Ахметшина
Сегодня в Томске открылось новое отделение областного онкологического диспансера
В Томской области судят 9 человек по факту производства и сбыта наркотиков через Интернет
Томский госуниверситет вошел в топ-3 Шанхайского глобального рейтинга в РФ
70 школьников Томской области стали призерами форума “Таланты Сибири”
В Томске директора двух фирм будут судить по обвинению в невыплате зарплаты
В Томской области за сутки пожарные ликвидировали 8 лесных пожаров
Коронавирус в Томске: еще 57 жителей области заразились COVID-19
Работающие томские пенсионеры в возрасте 65+ могут оформить больничный по карантину до 12 июля
Водитель Toyota погиб на трассе под Томском, въехав в ограждение
В Томской области годовой план дорожного проекта выполнен на 50 процентов
Новая арка Горсада в Томске станет информационным центром для туристов