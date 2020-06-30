2020-06-30T12:50:45+03:00
Умный город

Томский госуниверситет вошел в топ-3 Шанхайского глобального рейтинга в РФ

Вуз занимает лидирующие позиции в металлургии и наукам о Земле
ИГОРЬ ТЮРИН
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ТГУ держит марку одного из лучших томских вузовТГУ держит марку одного из лучших томских вузовФото: из открытых источников
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Компания Shanghai Ranking представила Шанхайский глобальный рейтинг (Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects 2020) по предметным областям за 2020 год, это один из наиболее авторитетных рейтингов мира. В российском сегменте ТГУ занимает лидирующую позицию по наукам о Земле (1-4 место), металлургии (3 место) и физике (6 место), информирует пресс-служба вуза.

В мировом сегменте рейтинга ТГУ входит в группу 101-150 по металлургии – и это результат многолетней работы вуза в данном направлении. В частности, в ближайшее время в ТГУ будет проведено обновление приборной базы и часть нового оборудования приобретается по заявкам ученых-металлургов.

Достижения ТГУ в области материаловедения и металлургии ранее отметил и аналитический центр «Эксперт», недавно завершивший очередную волну исследования публикационной и изобретательской активности российских университетов. По его итогам ТГУ занял 1 место в категории «металлургия» (срез «материаловедение»).

В данном направлении работает, в частности, команда Ильи Жукова, которая создает легкие сплавы на основе алюминия и магния; высокоазотистыми сталями занимается группа Мансура Зиятдинова, аддитивными технологиями в этой сфере – Владимир Промахов. Исследованиями в сфере металлофизики занимаются научные группы профессоров Виктора Гюнтера и Юрия Чумлякова.

В Шанхайском рейтинге – 2020 традиционно хорошие результаты ТГУ продемонстрировал в области физики, войдя в группу 401-500. Это также является результатом успешной многолетней работы в проектах мирового уровня. Так, сотрудники ТГУ участвуют в нескольких экспериментах на Большом адронном коллайдере – ATLAS, TOTEM, CMS в CERN.

Также в группе 401-500 университет находится и по направлению «Науки о Земле», в том числе благодаря исследованиям по изменению климата и поиску новых месторождений ценных минералов, цветных и благородных металлов, угля и углеводородов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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