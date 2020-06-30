2020-06-30T11:52:45+03:00
Общество

70 школьников Томской области стали призерами форума “Таланты Сибири”

Победители, если станут студентами ТГУ, смогут получить стипендию в 20 тысяч рублей
Алина Пермякова
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В 2020 "таланты Сибири" впервые прошли в дистанционном формате.В 2020 "таланты Сибири" впервые прошли в дистанционном формате.Фото: из открытых источников
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25 июня в Томском государственном университете определили победителей ежегодного форума для старшеклассников «Таланты Сибири». В этом году он состоялся уже в пятый раз, и впервые, из-за пандемии коронавируса, прошел в онлайн формате.

-Участниками форума стали 212 старшеклассников из самых разных российских регионов: Томской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Иркутской, Тюменской, Свердловской, Новгородской областей, Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Алтай и др., - сообщает пресс-служба вуза.

В рамках онлайн-форума старшеклассники участвовали в конкурсах эссе, решении профильных проектных задач и кейсов, а также конкурсе портфолио. Также они прослушали лекции, прошли мастер-классы от ведущих ученых вуза, представителей компаний- партнеров, обсудили вместе с ними тренды профессиональной деятельности.

По результатам конкурсных заданий, сразу 70 школьников из Томска и районов Томской области были признаны победителями и призерами форума.

- В числе победителей также есть школьники из Екатеринбурга и Миасса, Красноярска, Новосибирска, из нескольких городов Кемеровской области. В общем, география широкая. Очень надеемся, что эти ребята приедут к нам учиться, – отметил проректор ТГУ по образовательной деятельности Евгений Луков.

20 призеров из числа самых активных участников форума будут отмечены особыми наградами. Так, десятиклассники смогут бесплатно пройти профильные предметные подготовительные курсы в ТГУ, 11-классникам в случае поступления в университет будет назначена повышенная стипендия – в размере 20 тысяч рублей (при условии подтверждения предмета олимпиады из перечня Минобрнауки РФ результатом ЕГЭ не менее 75 баллов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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