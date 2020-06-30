В Томске директора двух фирм будут судить по обвинению в невыплате зарплаты

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:43:09+03:00

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Следственный комитет РФ по Томской области завершил расследование уголовного дела по обвинению директора двух томских коммерческих организаций в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч.2 ст.145.1 УК Ф (частичная невыплата свыше трех месяцев и полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, обвиняемый, являясь директором двух томских коммерческих организаций, в период времени с августа 2019 года по март 2020 года умышленно, из корыстной заинтересованности, имея реальную возможность выплачивать работникам заработную плату, свыше двух месяцев полностью и свыше трех месяцев частично не выплачивал ее работникам организаций. Был причинен имущественный вред на общую сумму свыше 2 миллионов 400 тысяч рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Октябрьский районный суд г. Томска для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU