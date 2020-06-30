2020-06-30T10:38:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: еще 57 жителей области заразились COVID-19

Общее число заболевших достигло 2 254
Алиса Селезнева
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Число заболевших снова выросло.Число заболевших снова выросло.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 30 июня, в Томской области выявлены 57 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 2254 подтвержденных случая.

За последние сутки в стране выявлено 6693 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 154 пациента скончались, 9220 выздоровели. Число выписанных по выздоровлению почти на 30% превышает количество заболевших за сутки.

Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 647 849 человек, 9 320 умерли, 412 650 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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