2020-06-30T10:27:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Работающие томские пенсионеры в возрасте 65+ могут оформить больничный по карантину до 12 июля

Режим самоизоляции для них продлен распоряжением администрации Томской области
Антонина Ленская
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Оформив «карантинный» больничный, работник обязан соблюдать режим самоизоляции.Оформив «карантинный» больничный, работник обязан соблюдать режим самоизоляции.Фото: из открытых источников
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Работающие жители Томской области в возрасте 65 лет и старше могут уйти на больничный по карантину коронавирусной инфекции с 29 июня по 12 июля. Ранее такие листки нетрудоспособности оформлялись, начиная с 6 апреля.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения Фонда социального страхования РФ, в отличие от предыдущих этапов на новый больничный труженики 65 лет и старше уходят после соответствующего решения главы региона. Режим самоизоляции в Томской области для лиц старшего возраста продлен до 12 июля.

Порядок оформления и оплаты листков нетрудоспособности остается прежним. Гражданам не нужно посещать поликлинику или вызывать врача на дом: необходимо лишь сообщить своему работодателю о намерении получить больничный по данному основанию, причем сделать это любым способом, исключающим личное присутствие (по телефону, через мессенджер или по электронной почте).

Работникам также не требуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы. Больничные по карантину оформляются в виде электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН), оплачивает их региональное отделение ФСС.

Специалисты напоминают: работникам «65 плюс», оформившим больничный по карантину, необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо месту фактического нахождения, в том числе, если они находятся на садовых и дачных участках.

Получить подробную информацию можно по телефонам: 8 (3822) 60-84-70 – «горячая линия» Томского фонда соцстраха (пн.-чт. с 08.00 до 17.00, пт. с 08.00 до 16.00); 8-800-302-75-49 (круглосуточно) – единая «горячая линия» ФСС по вопросам оформления ЭЛН при карантине по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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