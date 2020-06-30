Томский театр драмы выиграл грант Российского фонда культуры
Премьера постановки за счет средств господдержки пройдет осенью
На средства от гранта режиссер драмтеатра О. Молитвин ставит драму Ф. Дюрренматта.Фото: Из открытых источников
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- Объявлены победители конкурса по поддержке молодой режиссуры, который проводит Российский фонд культуры, - сообщили в пресс-службе драмтеатра. - В 2020 году гранты получат 16 спектаклей российских театров, в числе которых проект томичей - постановка произведения Фридриха Дюрренматта «Визит старой дамы». Режиссер спектакля Олег Молитвин.
Уточним, что главные роли в будущем спектакле - жестокую мультимиллионершу Клару Цаханассьян и ее бывшего возлюбленного Альфреда Илла - сыграют Вячеслав Радионов и Вера Тютрина. Премьера запланирована на осень.
ИСТОЧНИК KP.RU