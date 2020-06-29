2020-06-29T09:57:11+03:00
Общество

В Томской области в этом году заготовка кормов идет быстрыми темпами

Заготовлено 14,5 % от плана, что больше показателей 2019-го
ИГОРЬ ТЮРИН
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Жаркая погода и дожди помогают росту травыЖаркая погода и дожди помогают росту травыФото: из открытых источников
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На 29 июня хозяйства и сельхозпредприятия Томской области заготовили 4,7 центнера кормовых единиц на условную голову скота, что составляет 14,5 % от плана, сообщает пресс-служба администрации региона.

Лидерами являются хозяйства Зырянского района, где уже заготовлено почти 11 центнеров кормоединиц – 30,5 % от плана. В Кожевниковском и Шегарском районах кормозаготовка выполнена на 24,2 % и 21,4 % соответственно. По заготовке сена лидирует Кожевниковский район, хозяйства которого накосили 2,5 тыс. тонн грубых кормов.

Всего животноводческие хозяйства Томской области заготовили 3,8 тыс. тонн сена и 55,6 тыс. тонн сенажа.

Темпы полевых работ в регионе опережают прошлогодние: в 2019 году в это время кормозаготовка только началась – план был выполнен на 1 %.

ИСТОЧНИК KP.RU

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