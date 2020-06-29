В минувший уик-энд сухие грозы вызвали в Томской области больше 10 лесных пожаров

29 Июнь 2020 2020-06-29T08:51:37+03:00

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За минувшие выходные дни в Томской области летчики-наблюдатели и сотрудники Региональной диспетчерской службы зафиксировали 11 возгораний в Верхнекетском, Улу-Юльском и Кривошеинском лесничествах региона, - сообщила в понедельник пресс-служба областного «Белого дома». Как уточняется, причиной возникновения огня в большинстве случаев стали сухие грозы, не сопровождавшиеся выпадением осадков.

- В тушении лесных пожаров были задействованы 77 сотрудников Томского, Верхнекетского, Колпашевского, Батуринского авиаотделений, а также Верхнекетской и Кривошеинской пожарно-химических станций, а также 13 единиц спецтехники. Стараниями огнеборцев удалось ликвидировать три пожара в Верхнекетском районе и один — в Первомайском (Улу-Юльское лесничество). Локализовать пять возгораний в Верхнекетском и Первомайском районах, - говорится в сообщении.

Однако по-прежнему продолжают уничтожать тайгу два пожара в Кривошеинском и Первомайском районах.

В настоящее время на территории Томской области установился средний класс пожарной опасности — 2,6 баллов из 5 возможных.

Добавим, всего с начала 2020 года на территории Томской области ликвидировано 106 лесных пожаров на общей площади около 1,7 тыс. га. В течение первых суток с момента обнаружения было потушено 96 возгораний.

Напомним, в случае обнаружения лесного пожара жителям региона незамедлительно следует обратиться по номеру Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» – 8-800-100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU