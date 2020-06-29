Томскстат: в регионе растет поголовье свиней, а КРС становится меньше

29 Июнь 2020 2020-06-29T08:13:57+03:00

Свиное поголовье выросло в Томской области почти на 10%. Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

Томскстат опубликовал данные по состоянию животноводческого комплекса региона на 1 июня 2020 года. Согласно им, в томских хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермерские хозяйства, ИП, личные подворья населения) в начале лета поголовье крупного рогатого скота составляло 82.1 тыс. голов, свиней – 256.5 тыс. голов, птицы – 4.5 млн. голов.

- По сравнению с 1 июня 2019 года поголовье свиней увеличилось на 9.9%, в то же время поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 1.2%, птицы – на 0.6%, - уточняется в сообщении.

Всего за январь - май 2020 года произведено на убой скота и птицы (в живом весе) 60.1 тыс. тонн, что на 0.2% меньше чем в январе-мае 2019 года. Производство молока увеличилось за этот период на 4.5% и составило 58.0 тыс. тонн. Производство яиц снизилось на 7.4% и составило 46.5 млн. штук.

Основными производителями животноводческой продукции являются сельскохозяйственные организации, ими произведено на убой скота и птицы (в живом весе) – 90%, молока – 67%, яиц – более 80%.

ИСТОЧНИК KP.RU