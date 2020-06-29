2020-06-29T07:25:11+03:00
Общество

Новое оборудование для эндоскопических операций поступило в Томский онкодиспансер

Оно позволит более точно локализовать опухоли и удалять их без разрезов
Алиса Селезнева
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Новое оборудование сократит время восстановления пациентов после операций.Новое оборудование сократит время восстановления пациентов после операций.Фото: из открытых источников
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В Томский областной онкологический диспансер поступил новый видеоэндоскопический комплекс экспертного класса.- 15 млн рублей на его приобретение выделены из областного бюджета в рамках программы оказания высокотехнологичной медицинской помощи, - сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.

- Несколько единиц видеоэндокопического комплекса уже в работе и они хорошо показали себя в лечении пациентов разных профилей. При эндоскопии удается обойтись без разрезов, что всегда снижает время послеоперационного восстановления, — пояснил и.о. главного врача Томского областного онкодиспансера Максим Грищенко.

По его словам, наиболее часто эндоскопический метод используется для лечения рака желудка. Он дает возможность точно определить локализацию онкологического очага, контролировать иссечение опухоли в пределах здоровой ткани.

Добавим, с начала 2020 года в Томском областном онкологическом диспансере проведено около 250 эндоскопических операций.

Всего в текущем году для медучреждений Томской области планируется за счет средств областного и федерального бюджетов закупить новое оборудование на 661 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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